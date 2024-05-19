Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Київ (70250) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хорива, 17
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Липківського Василя, 3
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1