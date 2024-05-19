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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Київ (70250) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (10)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
87,10
Економія: -12,70 грн
74,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
76,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
76,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
79,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (13)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (5)
69,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
69,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (5)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
87,19
Економія: -16,03 грн
71,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
87,20
Економія: -12,80 грн
74,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (5)
69,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (6)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (8)
65,04
Економія: -9,88 грн
55,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (21)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
73,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
86,95
Економія: -8,11 грн
78,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (5)
69,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
80,56 грн