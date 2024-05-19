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Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл, №1 - Київ (155060) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 396 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
87,11
Економія: -12,67 грн
74,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
69,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
78,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (50)
78,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
86,50
Економія: -12,06 грн
74,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
89,89
Економія: -13,66 грн
76,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
82,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
79,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
78,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (8)
88,58
Економія: -12,07 грн
76,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (4)
85,50
Економія: -11,06 грн
74,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
87,38
Економія: -13,14 грн
74,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
85,40
Економія: -12,74 грн
72,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
77,43
Економія: -8,49 грн
68,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
69,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
85,00
Економія: -15,95 грн
69,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (3)
85,99
Економія: -11,55 грн
74,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -11,06 грн
74,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (3)
80,50
Економія: -6,06 грн
74,44 грн