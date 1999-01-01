Київ
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G A

Стрептоміцини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01GАМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G AСтрептоміцини
Сортування: По популярності
Стрептоміцин
Стрептоміцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 6,71 грн
в 186 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоміцин
Стрептоміцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,5 г флакон в пачці №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране