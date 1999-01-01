Київ
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G A
Стрептоміцини
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01G
АМІНОГЛІКОЗИДИ
J01G A
Стрептоміцини
J01G A01
Стрептоміцин
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Стрептоміцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
6,71
грн
в 186 аптеках
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Стрептоміцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,5 г флакон в пачці №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Дозування
0.5 г
1 г
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