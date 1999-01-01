Київ
Пеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
J01C E01

Бензилпеніцилін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C EПеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
J01C E01Бензилпеніцилін
Сортування: По популярності
Бензилпеніцилін
Бензилпеніцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 8,39 грн
в 658 аптеках
Знайти в аптеках
Бензилпеніцилін
Бензилпеніцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 500000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 7,25 грн
в 123 аптеках
Знайти в аптеках
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз®
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 мо флакон №100
Сандоз
від 4122,00 грн
в 30 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране