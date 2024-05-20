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Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 ОД флакон, №1 - Одеса (7284) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (14)
11,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (37)
11,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (10)
13,02
Економія: -0,71 грн
12,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (10)
11,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
13,19
Економія: -1,57 грн
11,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
13,25
Економія: -1,35 грн
11,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (10)
11,67 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
13,07
Економія: -0,47 грн
12,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
13,25
Економія: -1,35 грн
11,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
12,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
13,40
Економія: -1,45 грн
11,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (10)
11,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (10)
11,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (40)
12,70
Економія: -1,40 грн
11,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (40)
14,50
Економія: -3,20 грн
11,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
12,96
Економія: -1,34 грн
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (10)
11,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
11,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (4)
11,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (20)
11,27 грн