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Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій 500000 ОД флакон, №1 - Одеса (6234) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (7)
8,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
9,02
Економія: -0,77 грн
8,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
6,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
9,63
Економія: -0,90 грн
8,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
10,90
Економія: -1,69 грн
9,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
7,78
Економія: -0,59 грн
7,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (9)
7,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (3)
6,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
7,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
7,54
Економія: -0,34 грн
7,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
10,05
Економія: -0,74 грн
9,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
9,49
Економія: -1,07 грн
8,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (6)
6,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (8)
8,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
8,22 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (4)
9,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (3)
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
8,28
Економія: -0,86 грн
7,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (2)
6,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (8)
8,71 грн