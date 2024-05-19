Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій 500000 ОД флакон, №1 - Київ (6234) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Липківського Василя, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6