Київ
Пеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
J01C E30

Комбінації

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C EПеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
J01C E30Комбінації
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Біцилін®-5
Біцилін®-5
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1500000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 142,00 грн
в 868 аптеках
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Біцилін®-3
Біцилін®-3
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від 92,50 грн
в 683 аптеках
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