Київ
АНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H05B X
Інші антипаратиреоидні засоби
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H05
ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05B
АНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H05B X
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X01
Цинакальцет
H05B X02
Парикальцитол
H05B X04
Етелькальцетид
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Цинакальцет-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3410,00
грн
в 291 аптеці
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Парікальцітол-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула, пачки картонні 1 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Парсабів®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг флакон 0.5 мл у картонній коробці №6
Амджен Європа
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2.5 мг
5 мкг/мл
30 мг
60 мг
90 мг
Пакування
ампула, пачки картонні 1 мл
блістер
фл. 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
5
6
28
Виробник
Amgen Europe B.V
Mistral Capital Management
Амджен Європа
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