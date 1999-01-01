Київ
ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05B

АНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H05ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05BАНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
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Цинакальцет-Віста
Цинакальцет-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3410,00 грн
в 291 аптеці
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Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Міакальцик®
Міакальцик®
Розчин для ін'єкцій 100 мо ампула 1 мл №5
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Парікальцітол-Віста
Парікальцітол-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула, пачки картонні 1 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Парсабів®
Парсабів®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг флакон 0.5 мл у картонній коробці №6
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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