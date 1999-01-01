Київ
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X02
Парикальцитол
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H05
ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05B
АНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H05B X
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X02
Парикальцитол
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Парікальцітол-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула, пачки картонні 1 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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