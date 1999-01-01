Київ
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X02

Парикальцитол

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H05ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05BАНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H05B XІнші антипаратиреоидні засоби
H05B X02Парикальцитол
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Парікальцітол-Віста
Парікальцітол-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула, пачки картонні 1 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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