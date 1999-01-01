Київ
ПРЕПАРАТИ ЙОДУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
H03C A
Препарати йоду, що застосовуються при захворюваннях щитовидної залози
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03C
ПРЕПАРАТИ ЙОДУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
H03C A
Препарати йоду, що застосовуються при захворюваннях щитовидної залози
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Йодомарин® 200
Таблетки 200 мкг №50
Berlin-Chemie AG
від
136,20
грн
в 936 аптеках
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Йодомарин® 100
Таблетки 100 мкг флакон №100
Berlin-Chemie AG
від
135,50
грн
в 905 аптеках
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Йодид-Фармак®
Таблетки 200 мкг блістер №50
Фармак
від
63,70
грн
в 482 аптеках
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Йод-Норміл
Таблетки 100 мкг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
45,43
грн
в 284 аптеках
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Йод-Норміл
Таблетки 200 мкг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
62,79
грн
в 239 аптеках
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Йодид-Фармак®
Таблетки 100 мкг блістер №50
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
100 мкг
200 мкг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
50
100
Виробник
Menarini Group
Київський вітамінний завод
Фармак
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