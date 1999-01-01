Київ
ПРЕПАРАТИ ЙОДУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
H03C A

Препарати йоду, що застосовуються при захворюваннях щитовидної залози

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H03ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03CПРЕПАРАТИ ЙОДУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
H03C AПрепарати йоду, що застосовуються при захворюваннях щитовидної залози
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Йодомарин® 200
Йодомарин® 200
Таблетки 200 мкг №50
Berlin-Chemie AG
від 136,20 грн
в 936 аптеках
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Йодомарин® 100
Йодомарин® 100
Таблетки 100 мкг флакон №100
Berlin-Chemie AG
від 135,50 грн
в 905 аптеках
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Йодид-Фармак®
Йодид-Фармак®
Таблетки 200 мкг блістер №50
Фармак
від 63,70 грн
в 482 аптеках
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Йод-Норміл
Йод-Норміл
Таблетки 100 мкг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 45,43 грн
в 284 аптеках
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Йод-Норміл
Йод-Норміл
Таблетки 200 мкг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 62,79 грн
в 239 аптеках
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Йодид-Фармак®
Йодид-Фармак®
Таблетки 100 мкг блістер №50
Фармак
Немає в наявності
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