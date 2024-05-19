Бетафос суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Харків (634914) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сумська, 39
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Всього: ампула (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: суспензія для ін'єкцій (4)
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Всього: упаковка (56)
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: суспензія для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
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Всього: ампула (3)
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