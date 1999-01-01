Київ
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C C

Анти-гонадотропін рилізінг гормони

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01CГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C CАнти-гонадотропін рилізінг гормони
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Рієко
Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №28
Гедеон Ріхтер
від 5164,00 грн
в 291 аптеці
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Рієко
Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №84
Гедеон Ріхтер
від 12744,56 грн
в 284 аптеках
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Оргалутран®
Оргалутран®
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 4607,77 грн
в 49 аптеках
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Цетротід® 0,25 мг
Цетротід® 0,25 мг
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 0,25 мг флакон +р-ник у шприці, голки д/внес. р-ника та п/ш ін., 2тамп. №7
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Немає в наявності
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