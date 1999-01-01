Київ
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C C
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01C
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C C
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C01
Ганірелікс
H01C C02
Цетрорелікс
H01C C54
Релуголікс, естрадіол і норетистерон
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Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №28
Гедеон Ріхтер
від
5164,00
грн
в 291 аптеці
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Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №84
Гедеон Ріхтер
від
12744,56
грн
в 284 аптеках
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Оргалутран®
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
від
4607,77
грн
в 49 аптеках
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Цетротід® 0,25 мг
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 0,25 мг флакон +р-ник у шприці, голки д/внес. р-ника та п/ш ін., 2тамп. №7
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
р-н д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.5 мг/мл
0.25 мг
41.5 мг
Пакування
фл.
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
7
28
84
Виробник
Ares Trading
Organon Central East Gmbh
Арес Трейдінг
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Гедеон Ріхтер
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