Київ
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C54

Релуголікс, естрадіол і норетистерон

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01CГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C CАнти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C54Релуголікс, естрадіол і норетистерон
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Рієко
Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №28
Гедеон Ріхтер
від 5164,00 грн
в 291 аптеці
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Рієко
Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №84
Гедеон Ріхтер
від 12744,56 грн
в 284 аптеках
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