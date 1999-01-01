Київ
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C54
Релуголікс, естрадіол і норетистерон
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01C
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C C
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C54
Релуголікс, естрадіол і норетистерон
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Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №28
Гедеон Ріхтер
від
5164,00
грн
в 291 аптеці
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Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №84
Гедеон Ріхтер
від
12744,56
грн
в 284 аптеках
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