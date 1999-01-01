Київ
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C02

Цетрорелікс

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01CГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C CАнти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C02Цетрорелікс
Сортування: По популярності
Цетротід® 0,25 мг
Цетротід® 0,25 мг
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 0,25 мг флакон +р-ник у шприці, голки д/внес. р-ника та п/ш ін., 2тамп. №7
Арес Трейдінг
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране