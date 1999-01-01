Київ
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C02
Цетрорелікс
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01C
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
H01C C
Анти-гонадотропін рилізінг гормони
H01C C02
Цетрорелікс
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Цетротід® 0,25 мг
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 0,25 мг флакон +р-ник у шприці, голки д/внес. р-ника та п/ш ін., 2тамп. №7
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
Кількість штук в упаковці
1
7
Виробник
Ares Trading
Арес Трейдінг
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
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