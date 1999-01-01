Київ
Інгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
G04C B02

Дутастерид

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C BІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
G04C B02Дутастерид
Сортування: По популярності
Дустарін®
Дустарін®
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
від 401,67 грн
в 626 аптеках
Знайти в аптеках
Аводарт
Аводарт
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №30
ГлаксоСмітКляйн
від 539,66 грн
в 528 аптеках
Знайти в аптеках
Аводарт
Аводарт
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №90
ГлаксоСмітКляйн
від 1335,21 грн
в 520 аптеках
Знайти в аптеках
Дутастерид-Віста
Дутастерид-Віста
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 486,55 грн
в 383 аптеках
Знайти в аптеках
Дутастерид-Віста
Дутастерид-Віста
Капсули м'які 0,5 мг блістер №90
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1295,06 грн
в 332 аптеках
Знайти в аптеках
Простід
Простід
Капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер №30
Euro Lifecare
від 409,80 грн
в 126 аптеках
Знайти в аптеках
Дутрис
Дутрис
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Дутрис
Дутрис
Капсули м'які 0,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Рестад
Рестад
Капсули м'які 0,5 мг блістер №10
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Рестад
Рестад
Капсули м'які 0,5 мг блістер №30
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Рестад
Рестад
Капсули м'які 0,5 мг флакон №30
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране