Київ
Інгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
G04C B01

Фінастерид

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C BІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктази
G04C B01Фінастерид
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Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
від 408,63 грн
в 705 аптеках
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Пенестер®
Пенестер®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від 476,69 грн
в 559 аптеках
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Бінфін
Бінфін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Гетеро Лабс
від 391,00 грн
в 429 аптеках
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Аденостерид-Здоров'я
Аденостерид-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній коробці №30
Корпорація Здоров'я
від 358,07 грн
в 311 аптеці
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Финастерид Дженефарм
Финастерид Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
від 558,47 грн
в 289 аптеках
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Фінаген
Фінаген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
від 494,30 грн
в 283 аптеках
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Пенестер®
Пенестер®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №90
Зентіва
Немає в наявності
Фінпрос
Фінпрос
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №28
КРКА
Немає в наявності
Фінпрос
Фінпрос
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №30
КРКА
Немає в наявності
Фінпрос
Фінпрос
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №90
КРКА
Немає в наявності
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