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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктазиДутастеридАводартЦіни в аптеках

Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №90 - Київ (187594) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 589 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1593,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (5)
1641,60
Економія: -141,70 грн
1499,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1468,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8), блістер (2)
1559,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1468,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
1682,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: капсули м'які желатинові (80)
1545,99
Економія: -46,10 грн
1499,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1468,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: блістер (4)
1568,34 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1917,00
Економія: -387,25 грн
1529,75 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (2)
1641,60
Економія: -141,70 грн
1499,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1645,60
Економія: -145,70 грн
1499,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: блістер (1)
1641,60
Економія: -141,70 грн
1499,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1792,87
Економія: -177,24 грн
1615,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1534,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
1965,00
Економія: -401,54 грн
1563,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), блістер (5)
1608,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2), блістер (4)
1855,02
Економія: -239,39 грн
1615,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1515,99
Економія: -16,10 грн
1499,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
1527,70 грн