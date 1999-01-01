Київ
ГЕСТАГЕНИ
G03D B
Похідні прегнадієну
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03D
ГЕСТАГЕНИ
G03D B
Похідні прегнадієну
G03D B01
Дидрогестерон
G03D B08
Дієногест
Сортування:
По популярності
Фільтр
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від
646,68
грн
в 908 аптеках
Знайти в аптеках
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
від
538,05
грн
в 870 аптеках
Знайти в аптеках
Візан
Таблетки 2 мг №28
Bayer Pharmaceuticals
від
932,82
грн
в 744 аптеках
Знайти в аптеках
Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Зентіва
від
528,44
грн
в 536 аптеках
Знайти в аптеках
Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармліга
від
699,38
грн
в 504 аптеках
Знайти в аптеках
Маріта
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармак
від
478,63
грн
в 467 аптеках
Знайти в аптеках
Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №84
Зентіва
від
1506,42
грн
в 422 аптеках
Знайти в аптеках
Діємоно®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Мібе Україна
від
649,10
грн
в 364 аптеках
Знайти в аптеках
Савіс
Таблетки 2 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
403,52
грн
в 352 аптеках
Знайти в аптеках
Діметріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Адамед Фарма
від
486,22
грн
в 319 аптеках
Знайти в аптеках
Савіс
Таблетки 2 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
від
1169,52
грн
в 318 аптеках
Знайти в аптеках
Вігест-КВ
Таблетки 2 мг блістер №28
Київський вітамінний завод
від
406,77
грн
в 169 аптеках
Знайти в аптеках
Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №84
Фармліга
від
2052,30
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
Ендометріон
Таблетки 2 мг блістер №28
Naari
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2 мг
10 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
14
20
28
84
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Abbott Healthcare Products
Alvogen Malta Operations
Naari
Байєр Фарма
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Київський вітамінний завод
Мібе Україна
Фармак
Фармліга
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню