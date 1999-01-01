Київ
Похідні прегнадієну
G03D B08

Дієногест

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03DГЕСТАГЕНИ
G03D BПохідні прегнадієну
G03D B08Дієногест
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Візан
Візан
Таблетки 2 мг №28
Bayer Pharmaceuticals
від 932,82 грн
в 744 аптеках
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Дієногест Зентіва
Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Зентіва
від 528,44 грн
в 536 аптеках
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Мітрен
Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармліга
від 699,38 грн
в 504 аптеках
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Маріта
Маріта
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармак
від 478,63 грн
в 467 аптеках
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Дієногест Зентіва
Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №84
Зентіва
від 1506,42 грн
в 422 аптеках
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Діємоно®
Діємоно®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Мібе Україна
від 649,10 грн
в 364 аптеках
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Савіс
Савіс
Таблетки 2 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 403,52 грн
в 352 аптеках
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Діметріо
Діметріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Адамед Фарма
від 486,22 грн
в 319 аптеках
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Савіс
Савіс
Таблетки 2 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
від 1169,52 грн
в 318 аптеках
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Вігест-КВ
Вігест-КВ
Таблетки 2 мг блістер №28
Київський вітамінний завод
від 406,77 грн
в 169 аптеках
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Мітрен
Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №84
Фармліга
від 2052,30 грн
в 13 аптеках
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Ендометріон
Ендометріон
Таблетки 2 мг блістер №28
Naari
Немає в наявності
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