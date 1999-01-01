Київ
Похідні прегнадієну
G03D B08
Дієногест
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03D
ГЕСТАГЕНИ
G03D B
Похідні прегнадієну
G03D B08
Дієногест
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Візан
Таблетки 2 мг №28
Bayer Pharmaceuticals
від
932,82
грн
в 744 аптеках
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Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Зентіва
від
528,44
грн
в 536 аптеках
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Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармліга
від
699,38
грн
в 504 аптеках
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Маріта
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармак
від
478,63
грн
в 467 аптеках
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Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №84
Зентіва
від
1506,42
грн
в 422 аптеках
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Діємоно®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Мібе Україна
від
649,10
грн
в 364 аптеках
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Савіс
Таблетки 2 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
403,52
грн
в 352 аптеках
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Діметріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Адамед Фарма
від
486,22
грн
в 319 аптеках
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Савіс
Таблетки 2 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
від
1169,52
грн
в 318 аптеках
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Вігест-КВ
Таблетки 2 мг блістер №28
Київський вітамінний завод
від
406,77
грн
в 169 аптеках
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Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №84
Фармліга
від
2052,30
грн
в 13 аптеках
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Ендометріон
Таблетки 2 мг блістер №28
Naari
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
84
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Alvogen Malta Operations
Naari
Байєр Фарма
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Київський вітамінний завод
Мібе Україна
Фармак
Фармліга
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