Київ
ГЕСТАГЕНИ
G03D A
Похідні прегнену (4)
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03D
ГЕСТАГЕНИ
G03D A
Похідні прегнену (4)
G03D A03
Гідроксипрогестерон
G03D A04
Прогестерон
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Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
від
603,16
грн
в 884 аптеках
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Утрожестан®
Капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
від
633,50
грн
в 768 аптеках
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Інжеста
Капсули м'які 200 мг блістер №20
Фармак
від
594,07
грн
в 713 аптеках
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Прожестожель®
Гель 10 мг/г туба 80 г зі шпателем-дозатором №1
Безен Хелскеа
від
271,55
грн
в 688 аптеках
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Прогестерон
Розчин олійний для ін'єкцій 2,5 % ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
85,74
грн
в 594 аптеках
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Прогинорм Ово
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Фармліга
від
997,12
грн
в 588 аптеках
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Прогинорм Геста
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Фармліга
від
1082,80
грн
в 542 аптеках
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Інжеста
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармак
від
357,27
грн
в 525 аптеках
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Прогинорм Ово
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармліга
від
514,62
грн
в 512 аптеках
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Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від
746,30
грн
в 454 аптеках
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Інжеста
Розчин для ін'єкцій в етилолеаті 2,5 % ампула 1 мл в пачці №5
Фармак
від
162,00
грн
в 450 аптеках
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Прогинорм Геста
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармліга
від
556,98
грн
в 433 аптеках
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Прогестерон
Розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
74,11
грн
в 421 аптеці
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Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг блістер у картонній коробці №30
Адамед Фарма
від
504,92
грн
в 373 аптеках
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Лютеіна
Таблетки вагінальні 100 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від
465,89
грн
в 346 аптеках
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Оксипрогестерону капронат
Розчин олійний для ін'єкцій 12,5 % ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
170,73
грн
в 326 аптеках
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Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №20
Адамед Фарма
від
609,55
грн
в 316 аптеках
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Пролюта
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
483,63
грн
в 294 аптеках
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Пролюта
Капсули м'які 200 мг блістер №14
Містрал Кепітал Менеджмент
від
424,99
грн
в 287 аптеках
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Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг контейнер №30
Адамед Фарма
від
540,82
грн
в 133 аптеках
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Форма випуску
гель
гель вагінал.
капс.
капс. м'які
р-н д/ін. в етилолеаті
р-н олійн. д/ін.
табл. вагінал.
табл. сублінгв.
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Дозування
1 %
2.5 %
8 %
10 мг/1 г
10 мг/г
12.5 %
50 мг
100 мг
200 мг
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Пакування
амп. 1 мл
аплікатор однодозовий
блістер
контейнер
туба 40 г
туба 80 г
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Кількість штук в упаковці
1
5
10
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15
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30
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Exeltis Healthcare
Ferring Pharmaceuticals LTD
Stada
Арес Трейдінг
Безен Хелскеа
Містрал Кепітал Менеджмент
ФЗ Біофарма
Фармак
Фармліга
Червона зірка
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