Київ
Препарати для екстренної контрацепції
G03A D02

Уліпристал

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A DПрепарати для екстренної контрацепції
G03A D02Уліпристал
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Двелла
Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Двелла
Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Улісса
Улісса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №1
ALVOGEN
Немає в наявності
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