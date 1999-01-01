Київ
Препарати для екстренної контрацепції
G03A D02
Уліпристал
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A D
Препарати для екстренної контрацепції
G03A D02
Уліпристал
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Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Улісса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №1
ALVOGEN
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Виробник
Gedeon Richter
Зентіва
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