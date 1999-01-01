Київ
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H08
Аброцитиніб
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A H
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H08
Аброцитиніб
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16541,50
грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16659,12
грн
в 284 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16164,40
грн
в 284 аптеках
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