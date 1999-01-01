Київ
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H08

Аброцитиніб

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A HПрепарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H08Аброцитиніб
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16541,50 грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16659,12 грн
в 284 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16164,40 грн
в 284 аптеках
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