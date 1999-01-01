Київ
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H01
Такролімус
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A H
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H01
Такролімус
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Мазь 0,03 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від
526,89
грн
в 536 аптеках
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Мазь 0,1 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від
597,72
грн
в 473 аптеках
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Мазь 0,1 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
Немає в наявності
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