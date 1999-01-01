Київ
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H01

Такролімус

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A HПрепарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H01Такролімус
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Мазь 0,03 % туба 10 г №1
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від 526,89 грн
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Мазь 0,1 % туба 10 г №1
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від 597,72 грн
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Мазь 0,1 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
Немає в наявності
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