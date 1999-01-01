Київ
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H02
Пімекролімус
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A H
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H02
Пімекролімус
Сортування:
По популярності
Фільтр
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1
Меда Фарма
від
563,58
грн
в 846 аптеках
Знайти в аптеках
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 30 г №1
Меда Фарма
від
988,26
грн
в 83 аптеках
Знайти в аптеках
Пакування
туба 15 г
туба 30 г
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню