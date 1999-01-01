Київ
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H02

Пімекролімус

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A HПрепарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H02Пімекролімус
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Елідел®
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1
Меда Фарма
від 563,58 грн
в 846 аптеках
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Елідел®
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 30 г №1
Меда Фарма
від 988,26 грн
в 83 аптеках
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