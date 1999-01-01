Київ
Інші препарати для місцевого лікування акне
D10A X30
Різні комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A X
Інші препарати для місцевого лікування акне
D10A X30
Різні комбінації
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Куріозин
Гель туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від
258,00
грн
в 530 аптеках
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Угрин®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
106,65
грн
в 349 аптеках
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Угрин®
Настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
від
107,85
грн
в 200 аптеках
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Форма випуску
гель
настоянка
Пакування
банка 100 мл
туба 15 г
фл. 100 мл
Виробник
Гедеон Ріхтер
Красная звезда
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