Київ
Інші препарати для місцевого лікування акне
D10A X30

Різні комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A XІнші препарати для місцевого лікування акне
D10A X30Різні комбінації
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Куріозин
Куріозин
Гель туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від 258,00 грн
в 530 аптеках
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Угрин®
Угрин®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 106,65 грн
в 349 аптеках
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Угрин®
Угрин®
Настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
від 107,85 грн
в 200 аптеках
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