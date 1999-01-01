Київ
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F52
Еритроміцин, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A F
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F52
Еритроміцин, комбінації
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Зинерит®
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування флакон з аплікатором з розчинником у флаконах по 30 мл №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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