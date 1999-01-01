Київ
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F52

Еритроміцин, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A FПротимікробні препарати для лікування акне
D10A F52Еритроміцин, комбінації
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Зинерит®
Зинерит®
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування флакон з аплікатором з розчинником у флаконах по 30 мл №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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