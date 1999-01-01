Київ
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F51

Кліндаміцин, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A FПротимікробні препарати для лікування акне
D10A F51Кліндаміцин, комбінації
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Дуак
Дуак
Гель туба 15 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 429,41 грн
в 625 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 30 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 385,64 грн
в 290 аптеках
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Зеркалін® Інтенсив
Зеркалін® Інтенсив
Гель туба 30 г №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від 563,03 грн
в 265 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 25 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 554,78 грн
в 1 аптеці інших міст
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