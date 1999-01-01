Київ
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F01

Кліндаміцин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A FПротимікробні препарати для лікування акне
D10A F01Кліндаміцин
Сортування: По популярності
Зеркалін®
Зеркалін®
Розчин нашкірний 1 % флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 281,47 грн
в 905 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране