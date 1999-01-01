Київ
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F01
Кліндаміцин
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A F
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F01
Кліндаміцин
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Зеркалін®
Розчин нашкірний 1 % флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
281,47
грн
в 905 аптеках
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Форма випуску
гель д/зовн. застос.
р-н нашкірний
Пакування
туба 30 г
фл. 30 мл
Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Pfizer Inc.
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