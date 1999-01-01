Київ
Ретиноїди для місцевого лікування акне
D10A D03
Адапален
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A D
Ретиноїди для місцевого лікування акне
D10A D03
Адапален
Сортування:
По популярності
Фільтр
Дерива водний гель
Гель 1 мг/г туба 15 г №1
Гленмарк
від
373,46
грн
в 776 аптеках
Знайти в аптеках
Белакне
Гель 1 мг/г туба 30 г №1
Белупо
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Белакне
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Белупо
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
гель
крем
Пакування
туба 15 г
туба 30 г
Виробник
Belupo
Гленмарк
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню