Київ
Ретиноїди для місцевого лікування акне
D10A D03

Адапален

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A DРетиноїди для місцевого лікування акне
D10A D03Адапален
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Дерива водний гель
Дерива водний гель
Гель 1 мг/г туба 15 г №1
Гленмарк
від 373,46 грн
в 776 аптеках
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Белакне
Белакне
Гель 1 мг/г туба 30 г №1
Белупо
Немає в наявності
Белакне
Белакне
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Белупо
Немає в наявності
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