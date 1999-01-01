Київ
Ретиноїди для місцевого лікування акне
D10A D53

Адапален, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A DРетиноїди для місцевого лікування акне
D10A D53Адапален, комбінації
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Дерива С МС
Дерива С МС
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від 456,11 грн
в 871 аптеці
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Еффезел
Еффезел
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 971,57 грн
в 796 аптеках
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Дерива С гель
Дерива С гель
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від 421,18 грн
в 596 аптеках
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Белакне® Дуо
Белакне® Дуо
Гель 1 мг/г + 25 мг/г флакон 30 г з безповітряною помпою №1
Белупо
від 557,07 грн
в 327 аптеках
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Еффезел Форте
Еффезел Форте
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 1580,69 грн
в 197 аптеках
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