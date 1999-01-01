Київ
Ретиноїди для місцевого лікування акне
D10A D53
Адапален, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A D
Ретиноїди для місцевого лікування акне
D10A D53
Адапален, комбінації
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Дерива С МС
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від
456,11
грн
в 871 аптеці
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Еффезел
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від
971,57
грн
в 796 аптеках
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Дерива С гель
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від
421,18
грн
в 596 аптеках
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Белакне® Дуо
Гель 1 мг/г + 25 мг/г флакон 30 г з безповітряною помпою №1
Белупо
від
557,07
грн
в 327 аптеках
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Еффезел Форте
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від
1580,69
грн
в 197 аптеках
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Дозування
1 мг/г + 25 мг/г
Пакування
контейнер 30 г
туба 15 г
туба 30 г
фл. 30 г
Виробник
Galderma AS
Белупо
Гленмарк
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