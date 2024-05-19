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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Київ (14088) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 325 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
60,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
60,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -26,33 грн
57,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6)
68,80
Економія: -10,54 грн
58,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
88,60
Економія: -25,60 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
69,19
Економія: -12,33 грн
56,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
58,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
89,30
Економія: -26,90 грн
62,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -17,68 грн
54,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -14,84 грн
57,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
57,48
Економія: -2,48 грн
55,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
70,62
Економія: -13,74 грн
56,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (3)
89,30
Економія: -26,90 грн
62,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
73,50
Економія: -15,24 грн
58,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (4)
86,30
Економія: -26,14 грн
60,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
67,46
Економія: -10,73 грн
56,73 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (1)
73,50
Економія: -22,04 грн
51,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
69,95
Економія: -13,46 грн
56,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (2)
86,30
Економія: -26,14 грн
60,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
65,92
Економія: -14,55 грн
51,37 грн