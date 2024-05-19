Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г в пачці, №1 - Київ (411817) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
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Аптека нц
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека нц
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
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Львів, вул. Городоцька, 59
Фармсвіт здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
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Чернігів, вул. Шевченка, 114
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Фармсвіт
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом