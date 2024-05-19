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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г в пачці, №1 - Київ (411817) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
73,88
Економія: -9,30 грн
64,58 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
73,18
Економія: -5,49 грн
67,69 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (3)
72,39
Економія: -5,43 грн
66,96 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (4)
69,37
Економія: -8,74 грн
60,63 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (3)
55,10 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
44,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
72,38
Економія: -5,43 грн
66,95 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (4)
69,37
Економія: -8,74 грн
60,63 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
76,68
Економія: -9,66 грн
67,02 грн
Фармсвіт здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
Всього: упаковка (5)
75,02 грн
Світ здоров'я зжс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
Всього: упаковка (1)
69,90 грн
Світ здоров'я зжс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Всього: упаковка (1)
75,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
Всього: упаковка (2)
67,20 грн
Світ здоров'я зжс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Всього: упаковка (4)
75,50 грн
Фармсвіт
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Всього: упаковка (7)
76,41 грн
Фармсвіт здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
Всього: упаковка (4)
75,58 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (4)
63,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (2)
91,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом