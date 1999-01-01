Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C C
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07C
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C C
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C01
Бетаметазон і антибіотики
D07C C02
Флуоцинолону ацетонід та антибіотики
D07C C04
Беклометазон та антибіотики
D07C C05
Флуоцинонід та антибіотики
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Кремген
Мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
від
303,68
грн
в 944 аптеках
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Триакутан®
Крем туба 15 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
185,75
грн
в 937 аптеках
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Кремген
Мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
від
198,55
грн
в 923 аптеках
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Триакутан®
Мазь туба 15 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
154,90
грн
в 875 аптеках
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Тридерм®
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
345,21
грн
в 826 аптеках
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Тридерм®
Крем туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
351,17
грн
в 774 аптеках
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Целестодерм-В® з гараміцином
Крем туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
214,92
грн
в 737 аптеках
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Целестодерм-В® з гараміцином
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
222,64
грн
в 642 аптеках
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Бетадерм®
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від
173,81
грн
в 575 аптеках
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Белогент
Крем туба 15 г №1
Белупо
від
144,06
грн
в 544 аптеках
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Бетазон Ультра
Мазь туба 15 г №1
Здоров'я ФК
від
168,40
грн
в 518 аптеках
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Белогент
Крем туба 30 г №1
Белупо
від
203,54
грн
в 499 аптеках
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Тридерм®
Мазь туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
216,64
грн
в 496 аптеках
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Бетазон Плюс
Крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Здоров'я ФК
від
121,04
грн
в 467 аптеках
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Бетазон Ультра
Крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Здоров'я ФК
від
173,81
грн
в 444 аптеках
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Белогент
Мазь туба 30 г №1
Белупо
від
193,58
грн
в 442 аптеках
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Тридерм®
Крем туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
210,51
грн
в 377 аптеках
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Флуцинар® N
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від
165,53
грн
в 366 аптеках
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Бетазон Плюс
Крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Здоров'я ФК
від
64,20
грн
в 355 аптеках
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Белогент
Мазь туба 15 г №1
Белупо
від
119,56
грн
в 329 аптеках
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Форма випуску
крем
крем д/зовн. застос.
мазь
Пакування
туба 15 г
туба 30 г
Виробник
Belupo
Organon Central East Gmbh
Pharma International
Гленмарк
Здоровье
Корпорация Артериум
Сперко Украина
Фармзавод Ельфа А.Т.
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