Київ
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C02
Флуоцинолону ацетонід та антибіотики
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07C
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C C
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C02
Флуоцинолону ацетонід та антибіотики
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Флуцинар® N
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від
165,53
грн
в 366 аптеках
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