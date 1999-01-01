Київ
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C02

Флуоцинолону ацетонід та антибіотики

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07CКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C CАктивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C02Флуоцинолону ацетонід та антибіотики
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Флуцинар® N
Флуцинар® N
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від 165,53 грн
в 366 аптеках
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