Київ
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C05
Флуоцинонід та антибіотики
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07C
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C C
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C05
Флуоцинонід та антибіотики
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Кремген
Мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
від
303,68
грн
в 944 аптеках
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Кремген
Мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
від
198,55
грн
в 923 аптеках
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