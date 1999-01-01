Київ
Активні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C05

Флуоцинонід та антибіотики

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07CКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C CАктивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C C05Флуоцинонід та антибіотики
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Кремген
Кремген
Мазь туба 30 г №1
Сперко Україна
від 303,68 грн
в 944 аптеках
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Кремген
Кремген
Мазь туба 15 г №1
Сперко Україна
від 198,55 грн
в 923 аптеках
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