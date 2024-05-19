Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г, №1 - Київ (225834) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 168 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (23)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20