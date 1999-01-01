Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A D

Високоактивні кортикостероїди (група IV)

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A DВисокоактивні кортикостероїди (група IV)
Сортування: По популярності
Дермовейт
Дермовейт
Мазь 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 262,26 грн
в 893 аптеках
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Дермовейт
Дермовейт
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 247,10 грн
в 870 аптеках
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Кловейт®
Кловейт®
Мазь туба 25 г №1
Єльфа
від 186,94 грн
в 823 аптеках
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Кловейт®
Кловейт®
Крем туба 25 г №1
Єльфа
від 182,75 грн
в 653 аптеках
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Дерилайф
Дерилайф
Крем 0,5 мг/г туба 50 г №1
WORLD MEDICINE GROUP
від 231,52 грн
в 597 аптеках
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Клобескін
Клобескін
Мазь 0,05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
від 112,17 грн
в 472 аптеках
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Поверкорт
Поверкорт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Гленмарк
від 98,18 грн
в 411 аптеці
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Карізон®
Карізон®
Мазь 0,5 мг/1 г туба 15 г №1
Мібе Україна
від 147,00 грн
в 307 аптеках
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Карізон®
Карізон®
Крем 0,5 мг/1 г туба 15 г №1
Мібе Україна
від 141,00 грн
в 300 аптеках
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Клобескін
Клобескін
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
від 122,50 грн
в 68 аптеках
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