Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A D
Високоактивні кортикостероїди (група IV)
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A D
Високоактивні кортикостероїди (група IV)
D07A D01
Клобетазол
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Дермовейт
Мазь 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
262,26
грн
в 893 аптеках
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Дермовейт
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
247,10
грн
в 870 аптеках
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Кловейт®
Мазь туба 25 г №1
Єльфа
від
186,94
грн
в 823 аптеках
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Кловейт®
Крем туба 25 г №1
Єльфа
від
182,75
грн
в 653 аптеках
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Дерилайф
Крем 0,5 мг/г туба 50 г №1
WORLD MEDICINE GROUP
від
231,52
грн
в 597 аптеках
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Клобескін
Мазь 0,05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
від
112,17
грн
в 472 аптеках
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Поверкорт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Гленмарк
від
98,18
грн
в 411 аптеці
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Карізон®
Мазь 0,5 мг/1 г туба 15 г №1
Мібе Україна
від
147,00
грн
в 307 аптеках
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Карізон®
Крем 0,5 мг/1 г туба 15 г №1
Мібе Україна
від
141,00
грн
в 300 аптеках
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Клобескін
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
від
122,50
грн
в 68 аптеках
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Форма випуску
крем
мазь
Дозування
0.5 мг/1 г
0.5 мг/г
0.05 %
Пакування
туба 15 г
туба 25 г
туба 50 г
Виробник
Delpharm Poznan S.A
Pharma International
WORLD MEDICINE GROUP
Гленмарк
Дермафарм АГ
Корпорація Здоров'я
Фармзавод Ельфа А.Т.
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