Київ
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05A X
Різні антипсоріатичні препарати для місцевого застосування
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D05
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05A
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05A X
Різні антипсоріатичні препарати для місцевого застосування
D05A X03
Кальцитріол
D05A X10**
Інші
D05A X52
Кальципотріол, комбінації
D05A X55
Тазаротен і улобетазол
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Псотріол®
Мазь 50 мкг/г + 0,5 мг/г туба 30 г №1
Мібе Україна
від
402,96
грн
в 537 аптеках
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Псоріатен
Мазь туба 50 г №1
Alpen Pharma AG
від
365,07
грн
в 450 аптеках
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Форкал®
Мазь 3 мкг/г туба 30 г №1
Гледфарм
від
272,55
грн
в 449 аптеках
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Псотріол®
Гель 50 мкг/г + 0,5 мг/г флакон 30 г №1
Мібе Україна
від
406,00
грн
в 386 аптеках
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Дуобрії™
Лосьйон 0,01 % + 0,045 % туба 45 г №1
Bausch Health
від
777,99
грн
в 364 аптеках
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Дайвобет®
Мазь туба 30 г №1
LEO Pharmaceutical Products
від
750,50
грн
в 320 аптеках
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Форма випуску
гель
лосьйон
мазь
Дозування
0.01 % + 0.045 %
3 мкг/г
50 мкг/г + 0.5 мг/г
Пакування
туба 30 г
туба 45 г
туба 50 г
фл. 30 г
Виробник
Alpen Pharma AG
Dermapharm AG
LEO Pharmaceutical Products
БАУШ ХЕЛС ООО
Гледфарм
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