Що таке псоріаз та якими є його симптоми

Псоріаз - хронічне запальне захворювання шкіри з яскраво вираженою генетичною схильністю та аутоімунними механізмами патогенезу. Поширеність у всьому світі становить близько 2%, але змінюється залежно від регіону. Найнижча захворюваність на псоріаз відзначається серед азіатів та у деяких африканських популяціях, а найвища - до 11% - у представників європеоїдної раси та скандинавської популяції. Дерматологічні прояви псоріазу різноманітні. Вульгарний псоріаз також називають псоріазом бляшкового типу, і він є найпоширенішим. Терміни «псоріаз» та «вульгарний псоріаз» використовуються в науковій літературі як синоніми. Крім того, виділяють такі види псоріазу, як зворотний, краплеподібний, пустульозний, еритродермічний (Rendon А., 2019).

Уже 100 років тому псоріаз розглядався як рецидивуючий та ремітуючий стан шкіри, для якого можлива тимчасова ремісія, але не повне виліковування. На сьогодні немає єдиної оптимальної терапевтичної тактики, проте спроби впливати лише на шкірні прояви псоріазу вже вважаються застарілим підходом. Псоріаз сьогодні розглядається як системне імуноопосередковане запальне захворювання, асоційоване з такими супутніми хворобами, як псоріатичний артрит, психоемоційні розлади та серцево-судинна патологія. Обираючи терапію, слід враховувати кілька факторів, окрім ступеня та клінічної тяжкості ураження шкіри. Ефективний підхід до лікування має бути комплексним, з урахуванням багатогранності патологічного процесу та динаміки хронічного захворювання, що визначає зміну потреб пацієнтів з плином часу (Reid C., 2020).

Форми випуску препаратів, що застосовуються при псоріазі

Псоріаз - хронічне рецидивне захворювання, що часто потребує тривалої терапії. Вибір лікування визначається тяжкістю патології, супутніми захворюваннями та доступністю медичної допомоги. Пацієнтів з псоріазом часто розділяють на дві групи: з псоріазом легкого та середнього ступеня та з тяжким, залежно від клінічної тяжкості уражень, відсоткової частки ураженої поверхні тіла та якості життя хворого. Пацієнтів з псоріазом легкого та середнього ступеня тяжкості можна лікувати місцево за допомогою комбінації глюкокортикоїдів, аналогів вітаміну D та фототерапії. При псоріазі середнього та тяжкого ступеня часто потрібна системна терапія. Наявність супутніх захворювань, таких як псоріазний артрит також має велике значення під час вибору лікування.

Пігулки

В останні роки прискорений розвиток методів лікування пацієнтів з псоріазом сприяв створенню передових біологічних препаратів таргетної дії. Метотрексат, циклоспорин А та ретиноїди є традиційними варіантами системної терапії при цій патології. Метотрексат є аналогом фолієвої кислоти, який інгібує синтез ДНК, блокуючи біосинтез тимідину та пуринів. Початкова рекомендована доза - 7,5–10 мг на тиждень - за необхідності може бути підвищена до максимальної 25 мг на тиждень. Недавнє ретроспективне дослідження показало, що підвищення показника відповіді на лікування, визначеного за зниженням Індексу поширеності та тяжкості псоріазу (Psoriasis Area Severity Index - PASI) з 50% до 75% і абсолютним значенням Дерматологічного індексу якості життя (Dermatology Liex Quality), досягнуто у 33; 47 та 64% пацієнтів через 3; 6 та 12 міс відповідно. Циклоспорин є імунодепресантом з групи інгібіторів кальциневрину, що інгібує Т-клітини. Циклоспорин ефективний як індуктор ремісії при псоріазі та в якості підтримувальної терапії на термін до 2 років. Ретиноїди є природними чи синтетичними молекулами, спорідненими з вітаміном А. Ацитретин - це ретиноїд, що застосовується для лікування пацієнтів з псоріазом. Він впливає на процеси транскрипції, діючи через ядерні рецептори, та нормалізує проліферацію та диференціювання кератиноцитів. Ефіри фумарової кислоти є невеликими молекулами з імуномодулювальними та протизапальними властивостями. Точний механізм дії не з'ясований, але вважається, що він включає взаємодію з глутатіоном, який серед інших механізмів пригнічує транскрипційну активність NF-kB (Rendon A., 2019).

Ці препарати, які сприймаються пацієнтами як таблетки від псоріазу, можна купити в аптеках України. Однак підбирати лікарський засіб та режим його застосування повинен лікар залежно від тяжкості клінічних проявів патології, наявності ускладнень та індивідуальної реакції на терапевтичну схему.

Окрім того, в Україні можна придбати гомеопатичні краплі, які застосовуються при псоріазі. Вони перевершують таблетки, показані для системної терапії при цій патології, за профілем безпеки, проте ефективність гомеопатичної терапії є дуже індивідуальною.

Мазі

Якщо псоріаз проявляється лише специфічними змінами на шкірі, то для лікування можна використовувати мазі для місцевого застосування. Найбільш ефективна мазь від псоріазу містить кальципотріол у комбінації з бетаметазоном. Кальципотріол є синтетичним аналогом активного метаболіту вітаміну D. Механізм його дії полягає в гальмуванні проліферації кератиноцитів та прискоренні їх морфологічної диференціації. Бетаметазон - це топічний глюкокортикостероїд, який має місцеву протизапальну та імуносупресивну дію, сприяє вазоконстрикції та зниженню свербежу. Недорогі мазі від псоріазу можуть містити лише топічні глюкокортикостероїди, проте вони ефективні тільки у разі низької активності патологічного процесу. Окрім того, в аптеках України представлені негормональні мазі від псоріазу, які створені на основі гомеопатичних підходів до лікування, але чутливість до них також є дуже індивідуальною.

Протипоказання

Протипоказаннями до застосування мазей від псоріазу є: