Київ
Різні антипсоріатичні препарати для місцевого застосування
D05A X52

Кальципотріол, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D05АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05AАНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05A XРізні антипсоріатичні препарати для місцевого застосування
D05A X52Кальципотріол, комбінації
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Псотріол®
Псотріол®
Мазь 50 мкг/г + 0,5 мг/г туба 30 г №1
Мібе Україна
від 402,96 грн
в 537 аптеках
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Псотріол®
Псотріол®
Гель 50 мкг/г + 0,5 мг/г флакон 30 г №1
Мібе Україна
від 406,00 грн
в 386 аптеках
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Дайвобет®
Дайвобет®
Мазь туба 30 г №1
LEO Pharmaceutical Products
від 750,50 грн
в 320 аптеках
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