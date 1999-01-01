Київ
Різні антипсоріатичні препарати для місцевого застосування
D05A X52
Кальципотріол, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D05
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05A
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05A X
Різні антипсоріатичні препарати для місцевого застосування
D05A X52
Кальципотріол, комбінації
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Псотріол®
Мазь 50 мкг/г + 0,5 мг/г туба 30 г №1
Мібе Україна
від
402,96
грн
в 537 аптеках
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Псотріол®
Гель 50 мкг/г + 0,5 мг/г флакон 30 г №1
Мібе Україна
від
406,00
грн
в 386 аптеках
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Дайвобет®
Мазь туба 30 г №1
LEO Pharmaceutical Products
від
750,50
грн
в 320 аптеках
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Форма випуску
гель
мазь
Дозування
50 мкг/г + 0.5 мг/г
Пакування
туба 30 г
фл. 30 г
Виробник
Dermapharm AG
LEO Pharmaceutical Products
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