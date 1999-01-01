Київ
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05A

АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D05АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05AАНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Псотріол®
Псотріол®
Мазь 50 мкг/г + 0,5 мг/г туба 30 г №1
Мібе Україна
від 402,96 грн
в 537 аптеках
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Псоріатен
Псоріатен
Мазь туба 50 г №1
Alpen Pharma AG
від 365,07 грн
в 450 аптеках
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Форкал®
Форкал®
Мазь 3 мкг/г туба 30 г №1
Гледфарм
від 272,55 грн
в 449 аптеках
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Псотріол®
Псотріол®
Гель 50 мкг/г + 0,5 мг/г флакон 30 г №1
Мібе Україна
від 406,00 грн
в 386 аптеках
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Дуобрії™
Дуобрії™
Лосьйон 0,01 % + 0,045 % туба 45 г №1
Bausch Health
від 777,99 грн
в 364 аптеках
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Дайвобет®
Дайвобет®
Мазь туба 30 г №1
LEO Pharmaceutical Products
від 750,50 грн
в 320 аптеках
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