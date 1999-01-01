Київ
Препарати цинку
D02A B51**

Цинку оксид, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D02ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02AПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A BПрепарати цинку
D02A B51**Цинку оксид, комбінації
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Судокрем
Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 125 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від 356,19 грн
в 753 аптеках
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Судокрем
Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 250 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від 579,64 грн
в 589 аптеках
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Судокрем
Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 60 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від 244,39 грн
в 573 аптеках
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