Київ
Препарати цинку
D02A B51**
Цинку оксид, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D02
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A B
Препарати цинку
D02A B51**
Цинку оксид, комбінації
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 125 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
356,19
грн
в 753 аптеках
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 250 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
579,64
грн
в 589 аптеках
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 60 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
244,39
грн
в 573 аптеках
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Пакування
баночка п/п 60 г
баночка п/п 125 г
баночка п/п 250 г
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