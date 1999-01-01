Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A09

Азилсартан медоксомил та диуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A09Азилсартан медоксомил та диуретики
Сортування: По популярності
Едарбіклор®
Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №28
Асіно
від 616,84 грн
в 751 аптеці
Знайти в аптеках
Едарбіклор®
Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 25 мг блістер №28
Асіно
від 731,02 грн
в 652 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране