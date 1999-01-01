Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A09
Азилсартан медоксомил та диуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A09
Азилсартан медоксомил та диуретики
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Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №28
Асіно
від
616,84
грн
в 751 аптеці
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Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 25 мг блістер №28
Асіно
від
731,02
грн
в 652 аптеках
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Дозування
40 мг + 12.5 мг
40 мг + 25 мг
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