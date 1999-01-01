Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A08

Олмесартан медоксоміл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09CПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C AПрості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A08Олмесартан медоксоміл
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Олсапрес®
Олсапрес®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 166,71 грн
в 688 аптеках
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Кардосал® 20 мг
Кардосал® 20 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 536,32 грн
в 678 аптеках
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Олсапрес®
Олсапрес®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 208,12 грн
в 608 аптеках
Знайти в аптеках
Кардосал® 10 мг
Кардосал® 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 444,89 грн
в 596 аптеках
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Кардосал® 40 мг
Кардосал® 40 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 613,00 грн
в 541 аптеці
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Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Оліместра®
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Олмесар 20
Олмесар 20
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №7
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Олмесар 20
Олмесар 20
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Олембік-40
Олембік-40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
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