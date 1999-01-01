Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A08
Олмесартан медоксоміл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C A
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A08
Олмесартан медоксоміл
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Олсапрес®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
166,71
грн
в 688 аптеках
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Кардосал® 20 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
536,32
грн
в 678 аптеках
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Олсапрес®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
208,12
грн
в 608 аптеках
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Кардосал® 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
444,89
грн
в 596 аптеках
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Кардосал® 40 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
613,00
грн
в 541 аптеці
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Олмесар 20
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №7
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Олмесар 20
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №28
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Олембік-40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
40 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
7
28
30
56
60
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Алембік
Київський вітамінний завод
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
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