Київ
Антагоністи кальцію та діуретики
C08G A02

Амлодипін і діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08GАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ В КОМБІНАЦІЇ З ДІУРЕТИКАМИ
C08G AАнтагоністи кальцію та діуретики
C08G A02Амлодипін і діуретики
Сортування: По популярності
Арифам® 1,5 мг/5 мг
Арифам® 1,5 мг/5 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер №30
Серв'є
від 228,11 грн
в 888 аптеках
Знайти в аптеках
Арифам® 1,5 мг/10 мг
Арифам® 1,5 мг/10 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер №30
Серв'є
від 248,70 грн
в 758 аптеках
Знайти в аптеках
Тензокард
Тензокард
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 5 мг + 1,5 мг блістер №30
Мікрохім
від 156,01 грн
в 389 аптеках
Знайти в аптеках
Тензокард
Тензокард
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 10 мг + 1,5 мг блістер №30
Мікрохім
від 185,84 грн
в 379 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране