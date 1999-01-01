Київ
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ В КОМБІНАЦІЇ З ДІУРЕТИКАМИ
C08G A
Антагоністи кальцію та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08G
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ В КОМБІНАЦІЇ З ДІУРЕТИКАМИ
C08G A
Антагоністи кальцію та діуретики
C08G A02
Амлодипін і діуретики
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Арифам® 1,5 мг/5 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер №30
Серв'є
від
228,11
грн
в 888 аптеках
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Арифам® 1,5 мг/10 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер №30
Серв'є
від
248,70
грн
в 758 аптеках
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Тензокард
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 5 мг + 1,5 мг блістер №30
Мікрохім
від
156,01
грн
в 389 аптеках
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Тензокард
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 10 мг + 1,5 мг блістер №30
Мікрохім
від
185,84
грн
в 379 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд. з модиф. вивільн.
табл.
табл. з модиф. вивільн.
Дозування
1.5 мг + 5 мг
1.5 мг + 10 мг
2.5 мг + 12.5 мг
5 мг + 1.5 мг
5 мг + 12.5 мг
10 мг + 1.5 мг
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Кількість штук в упаковці
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90
Виробник
Servier
Актавіс груп
Мікрохім
Серв'є
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