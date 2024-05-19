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Арифам® 1,5 мг/5 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер, №30 - Київ (298001) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1086 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -24,47 грн
201,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
259,40
Економія: -58,00 грн
201,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
197,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (1)
231,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (1)
230,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
197,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (26)
231,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
260,70
Економія: -59,30 грн
201,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
227,99
Економія: -26,47 грн
201,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
197,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
230,08 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
296,80
Економія: -75,22 грн
221,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), блістер (1)
259,40
Економія: -58,00 грн
201,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
259,40
Економія: -58,00 грн
201,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (1)
236,18
Економія: -29,36 грн
206,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7), блістер (1)
231,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), блістер (1)
259,40
Економія: -58,00 грн
201,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
231,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
308,20
Економія: -78,12 грн
230,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
215,28 грн