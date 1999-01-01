Київ
Сполучені блокатори альфа- та бета-адренорецепторів
C07A G02
Карведилол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A G
Сполучені блокатори альфа- та бета-адренорецепторів
C07A G02
Карведилол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Карведилол-КВ
Таблетки 25 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
48,36
грн
в 903 аптеках
Знайти в аптеках
Карведилол-КВ
Таблетки 12,5 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
33,46
грн
в 900 аптеках
Знайти в аптеках
Коріол®
Таблетки 12,5 мг №28
КРКА
від
212,72
грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
Корвазан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг №30
Корпорація Артеріум
від
48,20
грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
Корвазан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №30
Корпорація Артеріум
від
141,00
грн
в 838 аптеках
Знайти в аптеках
Коріол®
Таблетки 6,25 мг №28
КРКА
від
186,06
грн
в 834 аптеках
Знайти в аптеках
Карведилол Сандоз®
Таблетки 25 мг блістер №30
Сандоз
від
47,40
грн
в 803 аптеках
Знайти в аптеках
Коріол®
Таблетки 3,125 мг №28
КРКА
від
132,39
грн
в 800 аптеках
Знайти в аптеках
Коріол®
Таблетки 25 мг №28
КРКА
від
245,64
грн
в 795 аптеках
Знайти в аптеках
Таллітон®
Таблетки 25 мг блістер №28
Егіс
від
79,94
грн
в 541 аптеці
Знайти в аптеках
Карведилол Сандоз®
Таблетки 12,5 мг блістер №30
Сандоз
від
39,60
грн
в 462 аптеках
Знайти в аптеках
Медокардил
Таблетки 6,25 мг блістер у картонній коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
156,61
грн
в 440 аптеках
Знайти в аптеках
Таллітон®
Таблетки 12,5 мг блістер №28
Егіс
від
75,60
грн
в 390 аптеках
Знайти в аптеках
Таллітон®
Таблетки 6,25 мг блістер №28
Егіс
від
44,69
грн
в 365 аптеках
Знайти в аптеках
Медокардил
Таблетки 25 мг блістер у картонній коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
208,80
грн
в 61 аптеці
Знайти в аптеках
Карведилол Зентіва
Таблетки 6,25 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Карведилол Зентіва
Таблетки 12,5 мг блістер №30
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Карвидекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
3.125 мг
6.25 мг
12.5 мг
25 мг
Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
15
20
28
30
Виробник
Alvogen IPCO
Zentiva
Ауробіндо Фарма
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Егіс
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
Сандоз
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню